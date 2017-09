Tamkivi: väikeses riigis ei ole võimalik suurt äri riigisiseselt teha

«Seetõttu on mõistlik, et üliõpilased harjuksid juba varakult erinevate kultuuride ja rahvusvahelise äriga,» märkis Tamkivi üliõpilaste kootööprogrammi Springboard lõpuüritusel, vahendab ERRi uudisteportaal.

Ka Teaduspargi Tehnopol juhi Jaak Raie sõnul on Eesti väikese riigina kiire ja innovaatiline, kuid maailma mastaabis on Balti ja Põhjamaadel vaja regioonina senisest enam kootööd teha, et olla nähtav ja meelitada siia suuri investeeringuid.

Springboardi programm toetas uute startup'ide loomist Tallinnas, Riias ja Turus ja nende rahvusvahelist koostööd. Springboardi raames toimus kolm kümnenädalast kiirendiprogrammi, mille käigus meeskondi toetati ja nõustati nende idee edasiarendamisel.

