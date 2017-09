Ettevõtjad kiitsid üle pika aja Ratast

«Ratas tegi suurepärase kõne. Ma ei mäleta, et poliitik oleks nii tulevikku vaatavat ja tasakaalustavat kõnet viimasel ajal teinud. Ma kujutan ette, kes teda kõne koostamisel aitas, aga lõpuks oli Ratas ikkagi see, kes ettekande tegi. Absoluutselt suurepärane. Kui teod läheksid sõnadega kokku, oleks suurepärane,» ütles Erkki Raasuke, kes on juhib Nordea ja DNB liitumisega tekkivat uut ühendpanka Luminor.

Suurettevõtja Ain Hanschmidt kinnitas, et peaministri kõne oli väga hea, kuna ta tunnetas ja respekteeris auditooriumi. «Negatiivne oli aga see, et need teesid ei vastanud iga kord päris tõele. Ta ütles, et maksud ei ole pikaajaliselt olulised. Kuidas ei ole? Stabiilne maksukliima on ettevõtja jaoks ülioluline,» rääkis ta.

Äriplaani lõpuarutelu moderaator ja Äripäeva peadirektor Igor Rõtov lisas juurde, et Ratase kõne ületas tema ootusi. Lisaks luges ta kõnest välja, et valitsus ei kavatse lähiajal enam suuri muudatusi maksusüsteemis teha.