Mida ühist on Cleveronil ja tuntud rõivabrändide Zara, Bershka ja Stradivariuse omanikul?

«Inditex on selline, et kõik tehakse kohe ära. Pikalt ei mõelda. Kui on äge asi, siis on suhtumine, et testime ja lähme pikkade sammudega edasi. Meil oli pool aastat ette teada, et peame esimese masina Hispaaniasse üles panema,» kirjeldas Cleveroni asutaja Arno Kütt, vahendab Äripäev.

Arvestades, et Inditexil on Hispaanias üle 7000 kaupluse, on Cleveroni soov, et igas poes oleks vähemalt üks nende pakirobot ja selle nimel on nad nüüd ka tööle asunud.

