Skype'i looja: parimad start-up'id paistavad alguses inimestele täiesti mõttetuna

«Minul on olnud 10 start-upi, millega ma olen seotud olnud. Ja ainult kahte te teate: Skype ja Starship. Ma arvan, et head start-upid näivad alguspäevil inimestele täiesti mõttetuna. Suurem osa investoreid, kes on teemas sees olnud, näevad neid mõttetuna. Aga siis on siiski mõned üksikud, kes näevad, et midagi võib seal peidus olla,» rääkis Heinla idufirma käivitamisest.

Ta tõi näiteks Facebooki, mis tagantjärele paistab kõigi jaoks väga õige, oluline ja edukas ettevõtmine. «Arvatakse, et seal läks kõik veatult. Aga kui nad alustasid Harvardi ülikooli sotsiaalvõrgustiku loomisega, naersid paljud, et sealsetel tudengitel pole ju sotsiaalset elu, milleks seda teha.» Heinla lisas, et edukad start-upid saavad alguses palju rohkem kriitikat kui kiitust.

Heinla sõnul teevad idufirmasid hea kujutlusvõimega parandamatud optimistid, aga ainult sellest ei piisa. «Peab olema käimalükkaja tüüpi inimene. Peab olema võime mõte teoks teha, teisi inimesi inspireerida ja meeskond organiseerida.»

Heinla rõhutas ka seda, et idufirmade tekkimiseks on vaja head ühiskondlikku fooni. Asutajad tahavad ühiskonnas valitsevat optimismi ja dünamismi nagu õhku. Kui ühiskonnas valitseb mentaliteet, et asjad ei õnnestu, siis on start-upidel raske, rääkis ettevõtja.

Sõpradega Skype'i loonud, Ambient Sound Investmenti ja kullerrobotite tootja Starship Technologiesi üks asutajatest Ahti Heinla õppis programmeerima juba 10aastaselt. Heinla on aastate jooksul asutanud mitmeid ettevõtteid ning olnud kogu aeg programmeerimismaailmas.

Heinla usub, et äri peab olema avatud globaalsele turule. «25 aasta pärast ei pruugi teatud erialadel olla enam võimalik Eestis äri teha, teed seda kas globaalselt või ei tee seda üldse.»