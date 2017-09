Mida teha, kui ülemus kritiseerib sind ja sa pole temaga üldse nõus?

Veel raskem on sellega leppida, kui sa ei pea ülemuse kriitikat õigustatuks. Ent mida siis teha?

Ära reageeri kohe. Reeglina on esimene reaktsioon ennast kaitsta ja hakata selgitama, miks ja kuidas midagi on tehtud. Enese õigustamise asemel kuula juhti ja analüüsi infot. Võib-olla on ülemuse jutus siiski mingi tera ja tema jutu kohta omakorda tagasisidet jõuad anda ka hiljem.

Küsi selgitavaid küsimusi. Tee seda, kui sa ei mõista päriselt kriitika põhjuseid. Siin on tähtis mitte kohe kaitseseisundisse tõmbuda, vaid pigem püüda olla kriitikale avatud. Näiteks viisil: «Väga hea, et sa seda mulle ütlesid. Ma igaks juhuks küsin üle, et kas ma sain õigesti aru..» Alati tasub küsida ka konkreetset näidet olukorra kohta, mida juht kritiseerib.

Tunnusta juhi nägemust asjast, aga küsi, kas võid ka enda oma jagada. Kuigi sa pole oma juhiga nõus, on oluline, et sa tema nägemust siiski teadmiseks võtaksid. Samas on oluline rääkida sellest, kuidas sina asju näed. Ütle näiteks nii: «Ma usun, et saan aru, mida sa mõtled. Aga ausalt öeldes ma ise näen asju natuke teisiti.» Ja siis selgitad oma nägemust.

Püüa oma juhti mõista. Võimalik, et sul mingi asja kohta rohkem infot kui sinu bossil ja seetõttu erineb tema nägemus sinu omast. Näiteks kui ta heidab sulle ette, et sa pole omal alal väga tulemuslik olnud viimasel ajal, aga sina oled näinud vaeva ka haiguslehel oleva kolleegi katmisega, siis ütle seda kohe. Ja vastupidi, võib-olla on juhil infot, mida sul pole ja mille tõttu ta sind kritiseerib.

Ära ole liiga eitav. Kuigi sa pole kriitikaga nõus, ole avatud võimalusele, et sul ei pruugi olla õigus. Esiteks sul ei pruugigi olla õigus ja teiseks jätad sa endast palju parema mulje, kui sa väga jäigal kaitsepositsioonil pole.

Saa aru, et üldiselt jääb juhile siiski viimane sõna. Kui te jäätegi lõpuni eriarvamustele, on tema see, kes langetab lõpliku otsuse. Üldise töörahu ja –suhete huvides on mõttekam mitte nugade peale jääda oma bossiga.