Suur ehitaja: Eestis pole mingit ehitusbuumi!

«Kui kasvab majandus, siis kasvavad ka ehitusmahud. Ega majandus ei saa ilma ehituseta kasvada. Mingid sektorid ehk kuumenevad liialt, näiteks kaubamajad, aga ju siis nähakse, et inimesi jätkub. Samas ehitatakse ka tootishooneid, mis on mõeldud tootmiseks ja ma usun, et see trend ka jätkub,» rääkis Rand

Teede-ehitus on Ranna sõnul Eestis olnud viimasel ajal vaeslapse kingades, mistõttu tuleb teedesse ja taristusse kindlasti investeerida. «Tee-ehitus lausa nõuab investeeringuid. Ükski riik ei saa areneda kui tal pole komunikatsioone. Kui me ei investeeri tedesse, siis meie riik hakkab hääbuma. Mitte ainult Tartusse, vaid ka Pränusse ja Narva tuleb teid ehitada.»

Uute tulijate suhtumine: you must respect nobody!

Probleemina tõi Rand välja aga ehitussektori madala tööviljakuse. Seda hoiavad tema sõnul tagasi Eesti kiiresti tekkivad ja surevad väikesed ehitusfirmad, kes tulevad turule suhtumisega «you must respect nobody!»

Rand näitas statistikat, et 100-249 töötajaga ehitusfirmade arv on drastiliselt langenud, seevastu mikrofirmasid on tekkinud kõvasti. «Suured ja tugevad alltöövõtjad on ära kadunud. Tulevad väiksemad, kelle strateegia on tihti selline: you must respect nobody! You must eat everything! You must f*** everybody!» rääkis Rand.

«See iseloomustab paljusid peatöövõtjaid, kes praegu turule tulevad. Varsti nad lähevad aga pankrotti. Ühe objekti peale võiks panna kümneid ja kümneid surnud ettevõtete nimesid. Selline käitumine toob tööviljakust alla,» märkis ta.

Ehitama hakkavad robotid

Rand ütles, et tulevikus tehakse suur osa ehitusest robotite abiga. Lisaks tuleb hoonete ehitamisel arvestada sellega, et hoone funktsioonid kipub muutuma. See tähendab, et näiteks 10 aasta pärast saab ehitatavast koolimajast kaubamaja või elamust saab vangla. «Idee ja vajadus teha midagi muud hoonega muutub väga kiiresti,» rääkis Rand.