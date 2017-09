Ryanair seisab silmitsi suure kohtuasjaga

Ryanairi peale «maruvihane» CAA juht Andrew Haines ütles väljaandele BBC, et lennundusettevõtte rikkus seadust, sest ei otsinud oma reisjatele alternatiivseid lende, väites, et nad ei ole selleks kohustatud. Kuna lennufirma tühistas broneeritud lennud ilma alternatiive otsimata, paiskusid suure hulga reisjate plaanid kaosesse ja osad inimesed jäid isegi hätta.

«Need on lihtsad asjad, mille nad võiks parandada, kuid nad on otsustanud seda lihtsalt mitte teha,» ütles Haines, lisades, et Ryanairi koostöö puhul ei pea asi kohtusse minema. Lennufirma ise on lubanud teha kõike, mida CAA neilt tahab, kuid Hainesi sõnul pole tulemusi veel näha olnud.

Ryanair teatas hiljuti, et tühistab novembri ja märtsi vahel 18 000 lendu, mis puudutab enam kui 400 000 reisijat. Ryanair on selle kuu jooksul katkestanud kuni 50 lendu päevas, mis on samuti mõjutanud kusagil 400 000 reisijat. CAA sõnul pole lennufirma pakkunud katkestuse osas ei piisavat informatsiooni ega piisavat abi.

Samuti pole Ryanair hüvitanud tühistatud reisidest tekkivaid kulutusi nagu ööbimine, toit jne, kuigi seadus seda tegelikult nõuab.

CAA on lubanud enne edasiste sammude tegemist anda Ryanairile aega seitse päeva. Kui Ryanair teeb selle aja jooksul piisavalt muudatusi, siis CAA asja tõenäoliselt kohtusse ei vii.