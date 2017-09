Cleveron tutvustas kodudesse mõeldud pakiautomaati, kuhu saab toitu tellida

Cleveron on seni teinud pakiroboteid, mida kasutavad suured jaekauplused ja mis on installitud kaubanduskeskustesse. Suurim ja tuntuim klient on Walmart. Uue tootega Cleverpod tahab Viljandi tootja tulla aga inimeste kodudesse.

Cleveroni juht Arno Kütt ütles, et pakiautomaatide turg liigub praegu väga jõudsalt jaekaubanduse suunas ja eeskätt toidukaupade suunas. Seetõttu soovib ka Cleveron toidukaupade turust osa saada.

Kütt tutvustas uue kodupakiautomaadi tööpõhimõtet: «Inimene tellib interneti kaudu toidukauplusest oma toidukaubad ja ütleb kullerile, et tahab selle kätte saada näiteks kell 17.21. Pood peab organiseerima kulleri kaudu kauba pakiautomaati. Mulle kui kliendile tuleb siis telefoni peale teavitus, et pakk on kohal ja ma saan selle oma koduukse eest ära korjata.»

Praeguseks on valmis uue roboti prototüüp, kuid ettevõtte loodab juba järgmisel aastal neid tootma hakata. Pakiautomaat on mõeldud eraisikutele, kes saavad selle üles seada oma kodu, näiteks postkasti juurde. Esimesena katsetatakse uut toodet Eesti turul koostöös siinsete jaekettidega.

Küti sõnul huvitab kindlasti paljusid, kui palju võiks taoline pakiautomaat maksta. Kui 10 aastat tagasi oli odavaima pakiroboti hind 40 000 eurot, siis Cleverpod võiks tulevikus hakata maksma mitte rohkem kui hea nutitelefon, märkis ta.

Lisaks uuele tootele avalikustas kiiresti kasvav Cleveron veel ühe uudise: nimelt lõid nad hiljuti käed uue partneri, Hispaania tekstiilikontserniga Inditex. «Nad on maailma üks suurimaid moekaupade müüjaid, neil on enam kui 90 riigis üle 7000 poe. Neile kuuluvad väga erinavad kaubamärgid,» selgitas Kütt. Cleveron hakkab neile sarnaselt Walmartiga pakiautomaate tarnima.

Cleveroni plaanid on suured ja ettevõte kavatseb lähiaastatel igal aastaga kolm korda kasvada. Lisaks ei välista ettevõte peatselt Tallinna börsile minemist, kuid see ei juhtu Küti sõnul veel sel aastal, küll on see võimalik tulevatel aastatel.