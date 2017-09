AirBalticul küpseb miljarditehing

Lätlaste lennufirma plaanib osta Bombardier CS300 tüüpi lennukid «kindlasti enne järgmise aasta lõppu», kinnitas eile airBalticu tegevjuht Martin Gauss, vahendab Bloomberg. See toimus vähem kui 24 tundi pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid oli teada andnud oma esmastest tollipiirangutest.

Nimelt teatas USA kaubandusministeerium täiendavate tollimaksude kehtestamisest Bombardieri C-tüüpi lennukitele, põhjendades seda Kanada ebaõiglaste dotatsioonidega, mille osas esitas kaebuse USA lennukitootja Boeing.

Kuigi airBaltic oli varasemalt kaalunud ka Brasiilia lennukitootja Embraeri SA E2 tüüpi lennukeid, on lennufirma nüüd otsutanud täielikult üle minna Bombardieri C-seeria lennukitele. «Me oleme teinud strateegilise otsuse, et tahame kogu oma lennukipargi viia reaktiivlennukite peale,» sõnas Gauss Riias antud intervjuus.

Täpsemad tehingu detailid on tema sõnul veel läbirääkimiste faasis, kuid lennufirma juht kinnitas, et kõik airBalticu lennukipargi senised turbopropellerlennukid lähevad C-seeria lennukite vastu väljavahetamisse.

Niivõrd suur C-seeria lennukite tellimus aitab leevendada hirmusid, mis tekkisid USA kaubanduspiirangute uudise valguses ja tõstatasid spekulatsioone, et Bombardieri C-seeria lennukite tootmine hakkab järgmisel või 2019. aastal järjest vähenema, märkis William Blair & Co analüütik Nicholas Heymann.

Tema sõnul on tegemist hetkel «kuuma teemaga» investorite jaoks. «Kuigi airBaltic ei ole väga suur lennufirma, siis on tegemist kliendiga, kes tuleb Bombardieri juurde tagasi ja see on lennufirma jaoks kindlasti hea uudis.»

AirBalticu jaoks on seniste Boeing 737-300 lennukite väljavahetamisel Bombardier CS300 lennukite vastu ka korralik kulude kokkuhoiu mõju, kuivõrd Kanada lennukid võtavad pea viiendiku võrra vähem kütust, kui vananevad Boeingi lennukid, märkis Gauss.

Bombardieri esindajate sõnul näitab airBalticu huvi nende lennukite vastu ka usaldust C-seeria lennukite suhtes. «Lennukil on oodatust paremad tulemusnäitajad ja samuti on lennuk saanud palju positiivset vastukaja reisijatelt,» märkis lennufirma pressiesindaja Bryan Tucker.

Riiga kodulennujaamana kasutava airBalticu lennukipargis on täna seitse CS300 lennukit ja hetkel on pooleli tarned 13 lennuki osas. Gaussi sõnul jõuavad värske tellimuse esimesed lennukid neile arvatavasti 2020. aasta algusest. Ka kaalub lennufirma väiksemate CS100 lennukite ostu.