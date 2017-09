Hansson: riik viib paati tasakaalust välja

Hansson tõi Eesti majanduse olukorra kirjeldamiseks paadi metafoori. «Oletame, et kolm meest on istunud aastaid väikeses paadi ühes nurgas, üks on riigisektor, teine on eurorahad ja kolmas eraettevõtlus. Nüüd on kõik kolm otsustanud liikuda paadi teise nurka, aga kui see väga kiiresti toimub, läheb paat ümber,» ütles Hansson.

Seetõttu peaks vähemalt riigisektor olema üks kolmest osapoolest tasakaalustav jõud, kes paati tasakaalus hoiab, ning lükkama investeeringud edasi, kuna erasektor investeerib nagunii ja eurorahad tulevad peale.

Hansson võrdlest praegust olukorda korduvalt möödunud kümnendi buumiga. Toona töötas Eesti majandus 10 protsenti üle oma potentsiaali. «Praegu oleme jõudnud punkti, kus oleme sellest juba 2 protsenti üle. Tööjõud, masinad ja muu on keskmisest rohkem rakendatud. See tekitab mõningat muret,» selgitas Hansson.

«Väga halb on see, kui töötajad liiguvad ekspordisektorist suletud sektorisse ehk ehitusse. Eelmise buumi ajal mindi tööstusest ja põllumajandusest ehitusse. Seda me juba näeme, aga see viib tasakaalust välja,» ütles ta.

Eesti Panga president analüüsis ka üldist majanduskonjunktuuri Eesti ümber ja möönis, et see on tuntavalt paremaks läinud. «Supp Eesti ümber on muutunud palju rammusamaks. Kaubanduspartneritel läheb hästi. See ergutabki Eesti majandust.»

Jüri Ratas: meil peab majanduskasvu rohkem usku olema

Peaminister Jüri Ratas ütles aga, et meil peab olema Eesti majanduskasvust rääides rohkem usku. Tema sõnul kipuvad meie hinnangud olema liiga hüplikud: kui oleme põhjas, siis kirume, et me ei oska midagi teha. Kui aga majandusel hästi läheb, siis räägime, et peagi tuleb kriis.

Samas kiitis Ratas ettevõtjad. «Ettevõtja olla tähendab iga päev suurte riskide võtmist. See nõuab jäägitult tööle pühendumist. Ettevõtjad võtavad riske, mida teised ei julge ja vastutavad paljude inimeste käekäigu eest. Meie ühiskond peab õppima ettevõtja ametit enim väärtustama,» leidis Ratas.

Äripäeva poolt korraldatud Äriplaan 2018 on konverents, kus mõjuvõimsad, autoriteetsed ja aktiivsed Eesti suuromanikud räägivad oma ootustest ja hirmudest ning eelarvest ja äriplaanist aastaks 2018.