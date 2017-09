Fotod: Eesti Gaas avas riigi suurima surugaasi tankla

«Gaasi tänav 5 tankla on kolme tankimissaarega, mis tähendab, et korraga saab surugaasiga varustada kuut autot või bussi,» sõnas Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov. Tegemist on Eesti suurima surugaasitanklaga.

«Seni on Tallinnas veokite tankimise võimalused olnud praktiliselt olematud seoses manööverdamisruumi puudumisega. Gaasi 5 tanklas on nüüd võimalik ka sadulveokitel (kuni 18m) mugavalt ja kiiresti tankida,» selgitas Kotov uue tankla eripära.

Sarnaselt Pärnus hiljuti avatud Savi tänava tanklaga asub ka Gaasi tänava tankla kõrvuti igapäevaselt suurtes kogustes surugaasi vajava bussifirmaga.

Tanklad Gaasi tänaval. Foto: AS Eesti Gaas

«Tallinnas on ankurkliendiks MRP Linna Liinide bussipark, kellega sõlmisime pikaajalise koostööleppe. Pärnus asub tanklaga samal maa-alal SEBE bussipark, millel sõidab suvepealinna tänavatel juba 18 surugaasibussi,» lausus Kotov.

«Samas on uutesse tanklatesse oodatud ka kõik autojuhid, kes surugaasi autoga sõidavad,» lisas Kotov. Surugaasi müüginumbrid suurenevad iga kvartaliga, tegemist on puhta kütusega, mis on ligi kaks korda soodsam kui bensiin.

Eesti Gaas plaanib aasta lõpus avada veel ühe uue tankla Tallinnas Tehnika ja Pille tänava ristmiku juures, kus ehitustööd juba käivad. «Kokku on meil siis kaheksa tanklat neljas linnas ning tanklavõrgu laiendamine jätkub jõuliselt ka järgmisel aastal,» kinnitas Kotov.

AS Eesti Gaas tegeleb maagaasi ja elektri müügiga. Kontserni kuuluvad gaasitorustike ja rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele spetsialiseerunud AS EG Ehitus ning jaotusteenust osutav AS Gaasivõrgud.

Eesti Gaas annab tööd enam kui 200 inimesele, ettevõttel on 1600 äriklienti ja 42 000 koduklienti.