Endine minister Sester praalib: hea eelarve on, mis siis, et mina ta kokku panin

«2018 aasta riigi eelarve anti valitsuse poolt riigikogule üle. Hea eelarve on. Ja mitte ainult sellepärast, et 99 protsenti sellest eelarvest on varasemast ametikohustusest tulenevalt minu kokku pandud,» kirjutas Sester sotsiaalmeedias. Ta lisas, et eelarve on hea seetõttu, et mitmed olulised reformid peegelduvad reaalsuses järgmise aasta eelarves. «Ka mitmed sellised, mis aastaid olid seisnud lauasahtlis.»

Kiitusega ei hoidnud tagasi ka riigikogu keskerakonna fraktsiooni liige, rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin, kes ütles, et 2018. aasta riigieelarve on lausa unistuste eelarvega.

Tema sõnul on riigieelarve positiivne, sest annab viimaks ka reaalselt inimestele märku, et majanduskriis on tõepoolest läbi. «Kaheksa aastat tagasi soovis Andrus Ansip elada kriisis. Tehti ülimalt optimistlikke eelarveid, kust pärast valusalt tükke lõigati,» ütles ta. Rahanduskomisjoni esimees lisas, et tegemist on ka kõige solidaarsema riigieelarvega, mida seni nähtud.

Ligi: riigieelarve on elamine mineviku arvel ja varastamine tulevikult

Seevastu kriitikaga ei hoidnud tagasi opositsiooniline reformierakond. Endine rahandusminister Jürgen Ligi rääkis, et valitsuse eelarvet ei kritiseeri mitte ainult opositsioon, vaid ka sõltumatud eksperdid, kes ütlevad, et Eesti hakkab elama üle jõu.

«See on fakt. See ei ole opositsiooni retoorika, vaid see on Eesti Panga sõnastus. Täna tegi teate Eelarvenõukogu, kes ütles, et eelarve peaks olema nominaalses ülejäägis, mitte puudujäägis. Sisuliselt see, mida teeb Jüri Ratas, on elamine mineviku arvel ja varastamine tulevikult,» lajatas Ligi.

Reformierakondlane, samuti endine rahandusminister Maris Lauri kommenteeris riigieelarvet sotsiaalmeendias: «Uskumatu, millise kindlusega valetatakse: tervishoid saavat 200 miljonit juurde, no ei saa! Poole vähem saab. Üks vale teise otsa!»

Valitsus kiitis oma tänasel istungil heaks 2018. aasta riigieelarve eelnõu, mis toetab valitsuse pikaajalisi eesmärke edendada majanduskasvu, toetada rahvaarvu, tugevdada julgeolekut ja suurendada heaolu.

Peaminister Jüri Ratase sõnul ületab riigieelarve maht esimest korda Eesti ajaloos 2018. aastal 10 miljardi euro piiri. «Valitsuse eelarve poliitika on tugev, vastutustundlik ja jätkusuutlik,» kirjeldas peaminister valitsuse eelarve pressikonverentsil.