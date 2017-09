Jaapan tahab võtta kasutusele rahvusliku krüptoraha

Projekti eesmärgiks on anda jaapanlastele võimalus teha nutitelefoni teel makseid. Jaapan on hetkel väga sularahakeskne riik, kus koguni 70% kõigist maksetest (väärtuselt) tehakse sularahas, kirjutab Financial Times.

Taoline paberraha sõltuvus on sealsetele pankadele võrdlemisi kulukas, sest kogu seda raha tuleb hallata, transportida ja auditeerida. Samuti muudab see lihtsaks ümbrikupalga maksmise ja mustal turul opereerimise.

Konsortsiumi hinnangul süstiks digivaluuta kasutusele võtt Jaapani majandusse kusagil 90 miljonit dollarit. J-Coini vahetuskurss oleks jeeniga üks ühele.