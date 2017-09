Fortum kosib Koljatit

Uniperi juhtkond on tehingule kindlalt vastu, mis teeb selle vaenulikuks ülevõtmiseks, aga Eon on allkirjastanud Fortumiga lepingu pakkumisele 3,8 miljardit eurot. Kuni eelmise aastani kuulus Uniper täielikult Eon-le, kuid alates eelmise aasta 1. jaanuarust ettevõte eraldati ning alates möödunud septembrist kaubeldakse aktsiatega Frankfurdi börsil.

Aktsiate avaliku esmaemissiooni (IPO) hind oli 10 eurot , aga ülevõtmisspekulatsioonide tõttu kerkis aktsia eile 23,34 euroni. Fortumi pakkumine on 22 eurot aktsia. Fortumi ja Eoni läbirääkimised algasid juba aasta tagasi.

«Meie fookus on Eoni osalus, kuid usume, et meie pakkumine on atraktiivne ka Uniperi teistele aktsionäridele,» ütles Fortumi tegevjuht Pekka Lundmark. Pakkumise kogusumma on 8,05 miljardit eurot.

Tegemist on Koljati ülevõtmisega Taaveti poolt. Fortumi eelmise aasta käive oli 3,6 miljardit eurot, Uniperil üle 20 korra suurem – 67 miljardit eurot. Töötajaid on Fortrumil 8100, Uniperil aga 13 000.

Fortum on 1998. asutatud Soome energeetikakompanii, mille eelkäijaks oli 1932. aastal asutatud Imatran Voima, mis algul opereeris Imatras asuvat Imatrakoski hüdroelektrijaama. Fortum tekkis Imatra Voima ning naftasaaduste tootja Neste ühinemisega. Tõsi, 2005. aastal eraldus Neste taas omaette börsiettevõtteks.

Ka Fortum on Helsingi börsil noteeritud ettevõte ehkki 50,76 protsenti aktsiatest kuulub Soome riigile.

Fortum OY

Turuväärtus 14,8 mld eurot

Aktsia hinna muutus

aasta algusest: +13,9%

aastaga: +29,5%

dividendid: 1,10 eurot aktsia

dividenditootlus: 6,6%

Analüütikute soovitused

Osta: 3 analüütikut

Hoia: 11 analüütikut

Müü: 6 analüütikut

Allikad: Bloomberg, Reuters