Eesti Raudtee võtab jalad kõhu alt välja ja hakkab jõuliselt investeerima

Jutt käib viis aastat kestvatest ulatuslikest Lääne-Harju raudteeliini ehitustöödest, mille maksumus küündib ligi 75 miljoni euroni. Suur osa rahast tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Eesti Raudtee juht Erik Laidvee ütles, et pärast Koidula raudteejaama valmimist 2011. aastal pole riiklik raudteefirma suuri arendusi teinud. Peamine aur on läinud lihtsalt vana raudteevõrgu hoidmise peale. Lääne-Harju projekti käigus luuakse aga uusi raudteid, ehitatakse vanad jaamad oluliselt ümber ja heakorrastatakse ümbritsevaid alasid.

Laidvee sõnul on suuremahulise investeeringu taga hea suhe praeguse valitsusega. «Uue valitsusega on konstruktiivselt õnnestunud asjad läbi rääkida. Majandusministeerium on palju toetanud. Oleme ka ise palju töötanud ja suutnud viia äriplaani sellisele tasemele, millele valitsus on nõusoleku andnud,» selgitas Laidvee.

Mida siis täpsemalt tehakse? Ehitustööd algasid juba tänavu kevadel Vasalemma ja Riisipere jaama ehitamisega ning jätkusid suvel Udra-Keila raudteelõigu parandamisega. Sügisel liiguti Klooga-Paldiski lõigule ning sel aastal alustatakse töid ka Paldiski jaamas.

Tuleval aastal toimuvad Tallinna-Pääsküla mõlema peatee, Pääsküla-Laagri ja Laagri-Udra raudteetööd. 2019. aastal tehakse töid Klooga, Keila ning Pääsküla jaamades, mis saavad uue ilme. 2020. aastal ehitatakse Tallinnas Paldiski maantee silda ning 2021. aastal Balti jaamas uusi rööbasteid ja platvorme. Paralleelselt raudteetöödega toimub ka kogu Lääne-Harju uue liiklusjuhtimissüsteemi ehitus.

Lisaks koosneb investeeringupakett paljuräägitud Tallinna-Haapsalu raudtee esimesest etapist ehk Riisipere-Turba raudteelõigu väljaehitamisest, mille pikkus 6,3 kilomeetrit ja maksumus 8 miljonit eurot. Seaduse mõttes on tegemist täiesti uue raudteliini ehitamisega ja see nõuab keskkonnamõjude hindamist ja kinnistute võõrandamist. Lõik võiks parimal juhul valmida 2019. aasta lõpus.

Eesti Raudtee arendusdirektor Anvar Salomets ütles, et investeeringute tulemus on ajavõit läbi tihedama rongigraafiku, moodsad digitaalsete infotabloodega ooteplatvormid, paranev reisijate ligipääsetavus ning ka paremad kaubaveo võimalused. Enda elutsükli lõpus olevate detailide väljavahetamine ning uute materjalide ja tehnoloogiate kasutuselevõtmine suurendab raudteeliikluse ohutust ja töökindlust, lisas ta.

Juba praegu moodustab Lääne-Harju suund jämedalt võttes poole Elroni kogu reisijate arvust ehk tegemist on populaarse suunaga. Möödunud aastal tehti lääne suunal Elroni rongidega umbes 3 miljonit reisi. Aastane kasv on ligikaudu 5-6 protsenti, mis tähendab igal aastal 180 000 reisija lisandumist. Investeeringud raudtee kiiremaks muutmisse ja mugavamatesse ooteplatvormidesse võiks seda veelgi kiirendada, märkis Erik Laidvee.

Lisaks loodab Eesti Raudtee, et tänu Lääne-Harju liinide arendamisele suureneb viimastel aastetel kidunud kaubavedu. Seda tänu eeskätt uutele raudteepaaridele, mis tagavad kaubavedajatele suurema ajaakna, mil kaupa transportida. Kuna reisirongid sõidavad päevasel ajal, on kaubarongidel ainuke võimalus vedada kaupa vaid alates keskööst kuni hommikul kella viieni. Peagi saab seda teha aga ka päevasel ajal.

Laidvee ütleski, et kuna praegu on Venemaalt tulevad kaubamahud väga suure küsimärgi all ja taastumist pole lähiajal loota, siis nad loodavad, et siseriiklik kaubavedu aasta-aastatel hoogustub. «Meil on mõned projektid, mis lubavad seda isegi oluliselt kasvada. Jutt käib põhja-lõuna suunast ja Hiina suunast, mis peagi käivitub,» rääkis ta.

Kuigi suurem osa töid on võimalik teha raudteeliiklust segamata, siis esineb Lääne-Harju raudtee liikluses ka ajutisi muudatusi. Täpsed ajad sõltuvad töökavadest ning kooskõlastatakse reisivedajaga. Info muudatuste ja transpordikorralduse on jooksvalt leitav Elroni kodulehelt ning peatuskohtade stendidelt.