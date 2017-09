Saaremaa ülieduka väikelaevaehitaja käive ületas miljoni piiri

Suve algul teatas tööstusuudiste portaal, et Alunaudi aasta müügitulu oli tol hetkel pea kolm­veerand miljonit eurot, kuid plaanis on tänavu miljoni piir ikkagi ületada. Mõeldud, tehtud, võib firmajuht ja omanik Mark Muru nüüd kinnitada. «See (miljoni piir – toim) on täis ja lõhki ka, hea aasta on tänavu!» rõõmustas Muru. Tema sõnul tuleb veel vaid loota, et hoog ei rauge, ja praegu on tal selles osas optimistlik tunne.

Muru sõnul on neil viimasel ajal kuidagi niimoodi läinud, et vaat et suurem osa nende toodangust läheb siniste vilkurite ja sireenide alla ehk käimas on toodangu hoogne tellijatele tarnimine. «Kevadel tarnisime Saksamaale päästekaatri ja veel selle aasta sees peame Soome tarnima juba viienda sõjaväepolitsei kaatri,» tõdes firmajuht.

Välismaal kuulsad

Saabuva aasta varakevadel ootab oma uut sõidukit Alunaudilt aga Rootsi politsei. «On kuidagimoodi nii juhtunud, et välismaal oleme kuulsamad kui kodumaal,» muheles Muru. Selle kõrval ei maksa Muru sõnul muidugi unustada nende erasektorile mõeldud laiatarbepaatide mudeliperekonda. Töö sellel rindel on samuti pidev ja jaanuaris toimuval Düsseldorfi messil esitlevadki nad esimest korda avalikkusele uut mudelit (AC-18XC), mille prototüübid juba sel suvel Eestis ja Norras usinalt ringi sõitsid. Seeläbi on seegi mudel turuküpseks saanud. «Samuti esmaesitleme meie juba varem tuntud mudelite AC-14 ja AC-16 uut generatsiooni,» avaldas laevaehitaja.

Läinud nädalal suundus Alunaudi Tornimäe tehasest üks uus paat aga hoopis Vahemerele. Mark Muru sõnul oli tegemist iganes põneva paadiga, ehkki see oli tegelikult allhankeprojekt. «Paat on Vector 1450 ja valmistasime selle Rootsi firmale Vector Proboat, kes on meie koostööpartner olnud nüüdseks juba kümme aastat,» kõneles Muru.

Põnev oli kõnealune paat aga selle poolest, et erines siinsetest harjumuspärastest veesõidukitest lausa drastiliselt. Paadil on pikkust 14,5 m ja laiust 3,75 m. Selle kokpiti eest leiab küll ka kajuti, kus sees paarisvoodi, tualett duširuumiga ja ka riidekapp, aga peamine paadi kasutuskoht on Muru sõnul siiski avatekil. «Just avatekil leiab kõik vajaliku heaks äraolemiseks: diivanid, laud, kalastus- ja sukeldumisvarustuse panipaigad ning palju muud,» kirjeldas Muru.

Ahterpeeglile on aga kinnitatud neli Mercury 400 Verado 400-hobujõulist päramootorit, mis suudavad paadile täiskäiguks anda veidi üle 60 sõlme kiirust ja rahulikuks «marsikiiruseks» umbes 40 sõlme. «Käigukatsetel Suures väinas kahjuks mul endal 60 sõlme kätte saada ei õnnestunud, aga 58 sõlme tuli selle paadiga mõõdikute peale suurema pingutuseta,» tunnistas Mark Muru. Ta lisas, et just nimelt mõõdikute peale, sest aluse suuruse tõttu sellest kiirusest juhikohal toimetades enne eriti aru ei saanudki, kui pilk armatuurlauale langes.

«Kiirendus, tõsi küll, oli võrreldav sportliku auto omaga,» tõdes Muru, olles veendunud, et 60 sõlme ja veidi üle sellest alusest siiski täiesti kindlalt ka välja võetakse. Kütusekulu on sellisel lõbul muidugi klass omaette. «Kui mootoritel gaas põhja vajutada, kulutab paat 95 või 98 oktaanarvuga bensiini umbes 600 liitrit tunnis,» avaldas Muru. Kütusepaak mahutab seejuures 2200 liitrit kütust.