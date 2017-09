Ettevõtja saab jaanuarist automatiseerida palga- ja tööjõuaruandluse

Maksu- ja tolliameti peadirektori Valdur Laidi sõnul on «Aruandlus 3.0» projekti eesmärk, et ettevõtted saaksid riigile andmeid esitada enda kasutuses oleva tarkvara kaudu ja muuta sellega aruandluse taustatoiminguks.

«Raamatupidamistarkvara kaudu esitatud palga- ja tööjõuandmeid on maksu- ja tolliamet ning statistikaamet valmis vastu võtma alates 2018. aastast. Loodetavasti on selleks ajaks juba võimalikult paljud tarkvaraarendajad oma süsteemides ka vastavad muudatused teinud, et ettevõtjad saaksid hakata sellest võimalusest tulu lõikama,» ütles Laid pressiteates.

Statistikaameti peadirektori Mart Mägi sõnul jääb kogutavate palga- ja tööjõuandmete puhul kogu muutujate väljaarvutamise töö ametite kanda ning ettevõtetelt kogutakse vaid igapäevase arvepidamise käigus tekkinud andmeid.

«Raamatupidajate jaoks võib täiendatud tarkvara kasutuselevõtmine nõuda esialgu siiski senise tegevuse kohendamist ja tehingute mõnevõrra detailsemat seadistamist, kuid seevastu väheneb hilisem aruandluse koostamiseks ja esitamiseks kuluv aeg märkimisväärselt,» rääkis statistikaameti peadirektor Mart Mägi.

«Aruandlus 3.0» eesmärk on vähendada ettevõtjate koormust andmete esitamisel maksu- ja tollimetile, statistikaametile ja Eesti Pangale. Esimeses järjekorras vähendatakse ettevõtjate koormust palga- ja tööjõuandmete esitamisel.