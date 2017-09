Utilitas avab kolmapäeval 65 miljonit maksnud Väo koostootmisjaama

Kuigi Väo teine koostootmisjaam alustas testrežiimis tootmist juba eelmise aasta lõpus, jõuab tehas täisvalmiduses töösse alles tänavuse kütteperioodi alguseks.

Väo jaama soojuslik võimsus on 76,5 megavatti ja elektriline võimsus 21,4 megavatti. Ehitusmaksumuseks kujunes ligikaudu 65 miljonit eurot. Jaam hakkab soojusenergiaga varustama Tallinna ja Maardu linna, toodetav elektrienergia müüakse vabaturule.

Utilitase uus jaam katab ligi 20 protsenti Tallinna kaugküttevõrgu soojusvajadusest ning rahuldab ligi 50 000 kaugküttega kodumajapidamise elektrivajaduse.

Utilitas on Eesti energiaettevõte, mis osutab kaugkütteteenust kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Valgas, Jõgeval, Keilas ja Maardus. Gruppi kuuluvad kaugkütteettevõtted AS Utilitas Tallinn, AS Utilitas Eesti ning Tallinnas soojust ja elektrit tootev OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam.