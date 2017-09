Otse: valitsus kiitis heaks uue aasta riigieelarve

Valitsus kiitis oma tänasel istungil heaks 2018. aasta riigieelarve eelnõu, mis toetab valitsuse pikaajalisi eesmärke edendada majanduskasvu, toetada rahvaarvu, tugevdada julgeolekut ja suurendada heaolu.

Kell 11 alanud pressikoverentsil andsid 2018. aasta eelarvest ülevaate peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Toomas Tõniste ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Ratase sõnul ületab riigieelarve maht esimest korda Eesti ajaloos 2018. aastal 10 miljardi euro piiri, kasvades selle aastaga võrreldes 3,6 protsenti.

«Valitsuse eelarve poliitika on tugev, vastutustundlik ja jätkusuutlik,» kirjeldas peaminister uue aasta eelarvet. Küll aga tunnistas ta, et valitsussektor on võtnud arvesse kriitikat eelarve struktuurse puudujäägi osas ja on otsustanud seda vähendada poole võrra. Prognooside kohaselt jõuab eelarve nullpunkti aastaks ning plussi jõuab riigieelarve 2021. aastal.

Maksukoormus jääb Ratase kinnisel uuel aastal samale tasemel, mis ta oli 2016. aastal. Tema sõnul vähenevad tööjõumaksud, kuid suurenevad tarbimis ja kapitalimaksud. «Liigume kindlasti edasi maksuvaba tulu reformiga, tervishoiureformiga,» kirjeldas peaminister.

Ka on tema sõnul oluline, et kohalikud omavalitsused muutuksid tugevamaks, mistõttu on ka uue aasta eelarve planeerimisel sellega arvestatud. Ratase sõnul on järgmise aasta kaitsekulude maht samuti suurim Eesti ajaloos, küündides 586 miljoni euroni.

«Täna oli see päev, kus nii valitsuse liikmed kui avalikkus näevad paberil seda, miks me eile pidime põhjendama ebapopulaarseid otsuseid,» märkis tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinvoski oma valdkonna eest rääkides.

Tema sõnul on uue aasta riigieelarve näol sotsiaal-majandusliku eelarvega, kus investeeritakse ühiskonna kasvupotentsiaali juba täna. «On ju majandusteadusest ka teada, et võrdsemad ühiskonnad kasvavad kiiremini,» sõnas Ossinovski.

Olulisena tõi ta välja ka laste ja noorte võrdsete võimaluste tagamise. Näiteks kasvavad taas esimese ja teise lapse toetused, rakendub lasterikka pere toetus terve aasta lõikes. Teisalt on tema sõnul haridusinvesteeringud lähiaastatel ühed läbi aegade ambitsioonikamad, mille hulgas on ka õpetajate palgatõus.

«Tervishoiuvaldkonnas on kahtlemata märgiline aasta. Ühelt poolt on langetatud vajalikud otsused, samal ajal jätkuvad järgmisest aastad need sammud, mis ka seal vähendavad omaosalus, oma taskust makstavaid kulusid ehk siis parandavad ligipääsu erinevatele teenustele,» rääkis Ossinovski. Siin pidas ta silmas nii kallimate retseptiravimite kulude hüvitamist kui hambaravi hüvitise uut korda.