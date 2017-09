Tuntud notar kaevati kohtusse

Pärna vastu esitatud hagis heidetakse notarile ette tegevusetust ühe ettevõtja pärimismenetluses, mille tulemusena ei õnnestunud sama ettevõtja pärandvara pankrotihalduril aegumise tõttu esitada kohtule kinkelepingutega üle antud vara tagasivõitmise nõuet.

Hagi esitanud pankrotihalduri, Lextali vandeadvokaadi Üllar Talviste hinnangul on notar Pärna teinud oma tööd lohakalt, sest aastatepikkune venitamine pärimismenetluses tekitas pärandvara pankrotiasjas võlausaldajatele ligi 320 000 euro suuruse kahju. Notari vastu kohtusse minekuga kaitseb pankrotihaldur pankrotimenetluses võlausaldajate huve.

Pärna ütles, et tema endale lohakust ette ei heida. Kümne aasta jooksul on ta notarina lahendanud mitu tuhat pärimisasja ning ka selles asjas ei eeldanud ta heas usus, et kahjustaks võlausaldaja huve või et oli olemas üldse mingi tagasivõidetav vara.

