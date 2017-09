Reformierakondlased: tasuta ravikindlustus oleks vastutustundetu

Jevgeni Ossinovski käis Postimehes välja idee, et riigile oleks odavam tagada tasuta arstiabi kõigile, selmet maksta kinni kiirabiteenust, mida ravikindlustuseta isikud tasuta saavad, kui lõpuks viimases hädas arstile satuvad.

Ossinovski sõnul on ravikindlustuse laiendamise üks põhjus see, et pole normaalne, et 21. sajandil puudub kuuel kuni seitsmel protsendil elanikkonnast juurdepääs tervishoiuteenusele. See pole tema hinnangul pikas perspektiivis efektiivne.

