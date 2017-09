Venemaa: Facebook peab seadustele vastama või riigist lahkuma

"Seadus on kõigile kohustuslik. Jõustame selle igal juhul, vastasel juhul lõpetab ettevõte Venemaal tegutsemise. Nõnda on kahetsusväärselt juhtunud Linkediniga. Erandeid ei tehta," vastas Žarov Interfaxi ajakirjaniku küsimusele, millal Facebook oma tegevuse seadusega kooskõlastama peab.

"See on äri, see teeb raha ja peab seda tegema vastavalt Vene seadusandlusele," sõnas omaltpoolt Kremli pressisekretär Dmitri Peskov. "On seadusandlikud nõuded, mida nad peavad järgima."