Krõbeda hinnaga jogurt päästab Hiina piimasektori

Hinna poolest kalli jogurti järjest kasvav populaarsus on muutunud Hiina piimatööstuste päästjaks olukorras, kus piimast tulev müügitulu vaid väheneb, vahendab Financial Times. Euromonitori andmetel on Hiina maailmas suuruselt teine piimatootja, jäädes alla vaid USA-le. Hiina piimatootjate aastatulu küündib 55 miljardi dollarini.

Küll aga sealsedki piimatootjad alates 2013. aasta piima kokkuostuhinna langusest alates sattunud üsna suurtesse raskustesse, kuna on tekkinud ülepakkumine. Viimastel aastatel on sealsete suurimate piimatootjate päästeingliks saanud jogurtimüügi tulemused, mis on piimanduskontsernide müüginumbrite ja kasumid raskest olukorrast välja toonud.

Kui sel aastal on Hiina piima läbimüük kasvanud nelja protsendi võrra mullusega võrreldes, siis jogurti müügitulu on suurenenud aastaga 18 protsendi võrra, küündides nüüd 17 miljardi dollarini. Euromonitori prognoosi kohaselt ületavad sellega jogurti müüginumbrid esimest korda piima müüginumbreid.

Veelgi enam, kolme suurema Hiina piimanduskontserni jogurtimüügi tulemused näitavad, kui oskuslikuks on sealsed ettevõtted muutunud turunduses, andes sellega silmad ette ka riigis tegutsevad Lääne kontsernidele. Nimelt kuulub nende kolme kontserni kätte 70 protsenti Hiina jogurtiturust.

«Jogurt kuulub nende toodete klassi, kus välisettevõtetel peaks Hiina omade ees selge eelis olema,» rääkis Mark Tanner Hiina piimanduskontsernide heaks töötavast turundusagentuurist China Skinny. «Kuid nad olid liiga aeglased turutrendile reageerimisel.»

See on ka põhjus, miks need kolm Hiina piimanduskontserni - riigiomanduses olev Bright Dairy ja erakapitalil põhinevad Mengniu ja Yili -, on saanud ka jogurti eest senisest kallimat hinda küsida. Nad on suutnud tarbijates läbi turunduskampaaniate tekitada teadmise, et tegemist on saledaks tegeva, tervisliku tootega.

Jogurti kasumimarginaal Hiinas on ligi 40 protsenti, mis on kaks korda kõrgem, kui piimal, märgib sõltumatu piimaturu analüütik Song Liang. See on tema sõnul ka nende kolme piimanduskontserni kasuminumbrite taga. «Ja suure tõenäosusega suurenevad selle arvelt nende kasumid tulevikus veelgi,» lisas Liang.