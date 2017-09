Tegevusloata Savisaare linnapank jagab välja maksumaksja raha

Kust võtab tegevusloa ja hoiusteta pank raha, mida välja laenata? «Laenu väljastame omakapitali arvelt,» vastas napilt Ühistupanga juhatuse esimees Ülle Mathiesen.

Seega pakub tegevusloata Ühistupank krediidireeglite vaba ärilaenu, mis hävitab tulundusühistu omakapitali – valdavalt maksumaksja raha. Raha Ühistupanka sisse maksnud Tallinna volikogul ei ole selle tegevuse üle vähimatki kontrolli, kuna pank on iseseisev äriühing ja tema asutamise sihtasutus, mille lõi linn, on tegevuse lõpetanud. Tegevusloata pangas jagab Tallinna maksumaksjate miljoneid soovijatele laenuks ühistupanga kaheliikmeline juhatus: Ülle Mathiesen ja Alar Kaljuvere.

Panga veebilehel pole isegi korralikku ankeeti laenutaotluse esitamiseks. «Esimeses kirjas märkige ära oma soov ja kontaktandmed. Täiendava info saamiseks võtame Teiega ise ühendust,» seisab veebilehel, kus lubatakse kuni loa saamiseni anda äriühingutele laenuks kuni 150 000 eurot kuni kolmeks aastaks.

Tallinna maksumaksjad saaksid teada, kuhu nende raha välja laenati, ainult siis, kui Ühistupangast laenu saanud äriühingud ise endast märku annavad ja avalikult teatavad, kui palju, milleks ja kui kauaks nad Ühistupangast laenu said.

Ent selles ju pole midagi ebaharilikku, et ettevõtted üksteisele laenu annavad – miks ei võiks siis Ühistupank laenu anda? Võiks, kui see ei oleks nende majandus- ja kutsetegevus. Ühistupanga asutamisdokumentides seisab ja avalikult on kinnitatud, et Ühistupanga põhitegevus on just nimelt laenuandmine. Seega on Ühistupank alustanud oma põhitegevust asjakohase litsentsita.

Tegevusloata tegutsemise eest krediidi-, kindlustus- või finantsteenusega seotud tegevusalal karistatakse rahalise karistusega või kuni kolmeaastase vangistusega, seisab karistusseadustikus.

Krediidiasutuste üle järelevalvet tegeva finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler ütles, et on Ühistupanga tegevuse pärast mures. Ta märkis, et praegu inspektsioon ei sekku, kuid kaalub pangalt selgituse küsimist, sest nende tegevus võib olla kriminaalne. Võtmeküsimus on, mille arvel Ühistupank ärilaenu annab.

«Usutavasti on ühistu selle põhjalikult läbi hinnanud ja õigusriski juhtinud,» lausus Kessler.

Kellele seda vaja oli?

Kellele Ühistupanka üldse vaja oli, küsis imestusega üks pangajuht. «Kui mõne kliendi juurdepääs finantsteenustele ongi raskendatud, siis on tavaliselt põhjus regulatiivne või on riskitase kõrge.»

Ühistupanga asutamisest saadik selle nõukogus istunud ärimees Jüri Mõis hindas suvel, kui ta viimaks välja heideti, selle läbi ja lõhki keskerakondlikuks moodustiseks, mille koosolekutel osalevad kõik tähtsamad Tallinna linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmed, samuti suur osa Keskerakonna riigikogulasi.

«See tekitas ikka õõnsa tunde,» kirjeldas Mõis pangas toimuvat. «Linna osalus on seal 98 protsenti ja nad panevad kogu aeg raha juurde. Keskerakondlik linnavalitsus kasutab oma ametiseisundit ja panga juhtorganites olemist niimoodi ära, et nad suunavad linna raha endi hüvanguks.»

Tallinna volikogu revisjonikomisjoni liige Priidu Pärna ei teinud saladust, et peab Ühistupanka Savisaare paralleelriigi osaks ning et Savisaare võimsust üle Eesti tõestama pidanud riigi ehitamisel kulutatakse Tallinna maksumaksjate raha.