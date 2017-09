Ruta Arumäe: kuidas teada, millal tuleb kinnisvarakolakas?

«Mis puudutab kinnisvaratsükleid, siis turu sentimendil on selles osas kahtlemata täita tähtis osa ning seda ei saa alahinnata. Tavaliselt on sel puhul töötavaks strateegiaks – osta siis, kui kõik on pessimistid ja müü siis, kui kõik on optimistid,» arutleb Arumäe, vahendab Äripäev. Küll aga ütleb majandusanalüütik, et buume iseloomustab tavaliselt meeleolu, mis on massiliselt eufooriline.

Kuigi sellisel juhul on täiesti paslik tõmmata paralleele varasemate sarnaste juhtumitega ajaloos, on Arumäe sõnul aga täiesti vale tõmmata paralleele eelmise buumi tipuga sel viisil, et tõmmata kinnisvara hinnagraafikul horisontaaljoon eelmise buumi tipust praeguse tasemeni ning sealt järeldada, et kuna praeguseks on saavutatud eelmise buumi tipu hinnatasemed, on järelikult praegu buum.

«Sama ebakorrektne on väide, et kuna viimasest kriisist või buumist on möödunud x aastat, on nüüd järelikult järgmise aeg,» märgib Arumäe, põhjendades, et majandusnäitajaid tuleb alati vaadata teiste näitajate kontekstis.

