ABB lõi käed Euroopa suurima akutehase ehituseks

Tesla endise hanke- ja tarneahela juhi Peter Carlssoni asutatud Northvolt on juba varasemalt teatanud, et soovib Rootsi rajada Euroopa suurima akutehase, vahendab Rootsi majandusleht Dagens Industri. Asukoha osas on nüüd pinnale jäänud kaks võimalikku linna, kas Västerås või Skellefteå.

Värskeima arenguna teatas Rootsi tööstuskontsern ABB, et paneb Northvolti liitiumioonakude tehase ehitusele õla alla 95 miljoni Rootsi krooni ehk 10 miljoni euroga. «Meil on heameel teada anda, et oleme otsustanud toetada Northvolti projekti rajada tulevikuakude tehas ühte Rootsi maakonda,» rääkis ABB tegevjuht Ulrich Spiesshofer.

Ettevõtte toetab Northvolti tehase ehitust alginvesteeringu faasis oma tehnoloogiainvesteeringute eelarvest. ABB Rootsi tegevjuhi Johan Söderströmi sõnul on tööstusettevõtte iduinvesteeringu suuruseks 95 miljonit Rootsi krooni ehk 10 miljoni eurot. ABB teatel panustab nende ettevõte ka tehase ehitusse tehnilise koostöö poole pealt.

Koos investeeringuga on ABB avaldanud ka soovi, et Northvolt rajaks tulevikutehase Västerås piirknoda, kus ABB-l on juba olemas ka ulatuslikud tootmisüksused. Kohaliku lehe VLT teatel käis Northvolti asutaja ja tegevjuht Peter Carlsson eile ka esmaseid läbirääkimisi pidamas, et uurida, mis on võimalused suurtehase rajamiseks linna.

Küll aga ei ole Northvolti tegevjuhi sõnul veel selge, kas uue tehase asukohaks saab Västerås või Skellefteå, kuid otsus tehakse oktoobri keskpaigaks. Tehase alustab täismahus tööd 2020. aastal. 2019. aastaks loodab Northvolt valmis saada esimese tootmisliini, mille baasil hakatakse kogu tehase tootmisprotsessi kujundama.

«Meil on väga hea meel, et selline elektritööstuse eesliini ettevõte nagu ABB on olnud nõus meie strateegiliseks partneriks, varustajaks ja investoriks hakkama,» lausus Northvolti tegevjuht Peter Carlsson.

Tegemist on esimese strateegilise partneriga, kes aitab Northvoltil esimese tootmisliini püsti panna. Kogufinantseering läheb Carlssoni sõnul maksma 80 kuni 100 miljonit eurot.

Bloomberg kirjutas augustikuus, et Northvolti rajatav tehas pakuks tõsist konkurentsi Teslale, kes samuti plaanib Euroopasse oma gigatehase rajada. Konkureeriva tehase loomisest on teada andnud ka sakslased.