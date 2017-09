Elektrilevi hakkab haldama Tartu tänavavalgustust

Elektrilevi ülesandeks koos partneriga Empower AS saab Tartu valgustusvõrgu igapäevane korrashoid ja juhtimine, rikete operatiivne parandamine, koostöös linnaga võrgu hooldamine ja arendamine ning valgustuse erilahenduste tegemine, andis Elektrilevi teada pressiteate vahendusel.

Sellele lisandub ka linna jõuluvalgustuse ülespanek ja mahavõtmine. «Elektrivõrk ja valgustusvõrk on omavahel väga tihedalt seotud,» ütles Elektrilevi tootearenduse ja teenuste osakonna juht Taavo Randna.

«Seega valgustusvõrgu haldamine on meie jaoks loomulik samm Elektrilevi lisateenuste reas. Oleme Tallinna tänavavalgustust tänaseks hallanud kaks ja pool aastat. Võime öelda, et oleme saanud hea kogemuse, kuidas välisvalgustusvõrku efektiivselt ja koostöös elektrivõrgu haldusega läbi viia.»

«Me näeme, et taristute ühisel haldamisel on Eestis perspektiivi. Me saame kliendile teenuseid pakkuda kättesaadavama hinna ja parema kvaliteediga,» lisas Randna.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on kvaliteetselt toimiv ja kaasaegne tänavavalgustussüsteem linlastele jaoks väga oluline. «Soovime linna tänavavalgustuses näha ka üha rohkem kaasaegseid lahendusi. Loodame siin head koostööd uue lepingupartneriga,» lisas linnapea.

Tartu linn on välja arendanud eduka tänavavalgustuse geoinfosüsteemi, mille abil on Elektrilevil 12 900 valgustit ja 157 kilpi sisaldavast Tartu valgustusvõrgust hea ülevaade. Viieaastast halduslepingut hakkab Elektrilevi täitma alates 1. oktoobrist.

«Meil on Tartus kasutada võimekas dispetšerikeskus, mis juhib Tartu elektrivõrku. Seega Tartu tänavavalgustuse olukorral saame silma peal hoida 24 tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas ning rikked kõrvaldada sama operatiivselt nagu elektrivõrgus.»

Tartu tänavavalgustuse riketest saavad linnakodanikud alates 1. oktoobrist teada anda otse Elektrilevi tänavavalgustuse rikketelefonile 4655 666 või e-posti aadressile tartutanavavalgustus@elektrilevi.ee. Endiselt saab rikketeateid edastada ka Tartu linna heakorratelefonil 1789.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 64 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Elektrilevi toob elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud Läänemaal, Viimsis ja Narvas.