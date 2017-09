Martin Gauss: airBalticu hinnad võivad uuel aastal veelgi langeda

Hinnad on tänavu veidi langenud ja eeldatavasti langevad need ka tulevad aastal, kui ettevõtte kulud ei kasva, rääkis Gauss. Samas möönis ta, et seda ei juhtu kui nafta ja dollari hinnad kasvavad.

Ka ütles ta lendude ülebroneerimise vastu toimuva allkirjakampaania kohta, et airBalticul säärast probleemi eriti ei ole. Tema sõnul jääb reisile tavaliselt ilmumata neli kuni kuus protsenti reisijatest ja enamasti on tegu mitte äriklassi, vaid just odavama klassi reisijatega.

«Jah, me müüme rohkem pileteid kui meil kohti on, aga juhtumid kus reisijal palutakse oma lennuplaane muuta on võrdlemisi vähe. Muidugi need juhtumid saavad palju meediakajastust. Oleme aga arendanud välja hea kompensatsioonisüsteemi ja seega saame vähe kaebuseid,» ütles Gauss.