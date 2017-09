Endine Soome suusaäss ei jõua enam mõisa Eestis üleval pidada

Ontika mõisa haldamisega tegeleva ettevõtte Manor Properties kõige värskem majandusaasta aruanne pärineb 2014. aastast, kus selgub, et rohkem kui aastaga investeeris endine Soome tippsportlane talle Eestis kuuluvasse Ontika mõisasse 420 000 eurot oma isiklikku raha, vahendab Iltalehti.

Lisaks selgub Ontika mõisa haldamisega tegeleva ettevõtte mõne aasta tagusest aruandest, et mõisaga teenitud tulud ei kata isegi ära selle küttekulusid. Kui mõis teenis toona majutuse ja toitlustusega kokku 53 000 eurot aasta peale, küündisid selle kõrval mõisa küttekulud tuhandetesse eurodesse kuus.

Ka sel aastal suured renoveerimistööd

Palander tõdeb, et ka see suvi ei olnud Ontika mõisal edukas, kuna suurema osa ajast oli mõis remondis ja see pelutas eemale ka nende kõige tavalisemad külastajad. «Me renoveerisime mõisa soojaveetorustikku, mistõttu pidime uksed sulgema. Samal ajal tegime ka köögiremonti. Saime külalisi võõrustada ainult juulikuus,» kirjeldas Palander.

Kuigi varasemalt on Palander korduvalt meedias öelnud, et ei investeeri oma Eestis asuvasse mõisasse enam ühtegi senti, siis tundub, et torustikutööd panid teda meelt muutma. Täna põhjendab Palander, et keegi peab neid investeeringuid tegema, et mõisa töös hoida. «Kahjuks on see «keegi» mina ise üksi. Ma rahastan seda mõisa oma isiklikest vahenditest.»

Nii ei olnud ka lõppenud suvi Ontika mõisale eriliselt tulutoov, kuigi muidu oli mõisal arvatavasti üks tihedamaid suvesid üldse, kuna Kohtla-Järve Linnateater etendas seal kümme korda suveetendust, mis tõi iga korraga sinna 150-170 pealtvaatajat.

«Kuid see ei olnud seotud meie äritegevusega, me ainult pakkusime teatrile lavastuse läbiviimiseks kohta,» rääkis Palander. Kuna tema hinnangul oli see koostöö väga meeldiv, siis kui vähegi võimalik, jätkavad nad sellega ka järgmisel suvel.

Pere pärast ei saaks täielikult Ontikasse kolida

Kuigi soomlasest mõisaomanik on väga enesekindel järgmise aasta osas, hooaeg algab mõisal aprillist, on ainus asi, mis võib vahepealse ajaga juhtuda, asjaolu, et mõis ei kuulu enam Palanderile. Mees tunnistab, et mõis on juba mõnda aega müügis olnud.

«Kõik mõisahooned on kogu aeg müügis, kas pole nii? Pealegi, kõik meie kodud on hetkel müügis: nii Tornios, Prantsusmaal kui ka Ontikas. Meil ei ole piisavalt raha, et kõiki kolme korraga üleval pidada,» nentis ta.

Kuigi Ontika võiks Palanderi kinnitusel olla väga tulutoov äri, nõuab see sellisel juhul, et kogu tema perekond on kogu aeg ise kohapeal, ilma et nad võtaks abitööjõudu.

«Me tahame aga, et meie lapsed läheks Soome kooli ja sellist asja Ida-Virumaal ei ole, mistõttu ei saa me aasta läbi Ontikal elada,» rääkis endine tippsportlane. Tema sõnul on senine praktika näidanud ka, et terve suve pole Ontika mõisat mõtet lahti hoida, pigem tuleks keskenduda gruppide ja pulmaseltskondade võõrustamisele.

«See tuleb ära teha»

Ka tõdeb Palander, et tal oleks kahju mõisa müüa - kuna ta on sellesse juba niipalju oma raha ja aega investeerinud ning on ka kohta väga kiindunud -, tuleb nüüd siiski müügiplaan tõsiselt ette võtta. «Ontika ei ole praegu küll aktiivselt müügis, kuid ma panen ta tõsiselt müüki. See tuleb ära teha,» tõdes ta.

Palander ostis Ontika mõisa 2011. aastal. Mõis on olnud müügis pea kolm aastat ning seda on külastanud terve hulk potentsiaalseid ostjaid Soomest.

Äriregistri andmetel pärineb viimane ettevõtte majandusaasta aruanne 2014. aastast, 2015. ja 2016. aasta omad on esitamata. Seetõttu on ettevõttel juba ka kustutamishoiatus.