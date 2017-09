EVR Cargo Venemaa vagunidiil oravate rünnaku all: kas tehingu eest maksti liiga palju?

Jutt käib riigile kuuluva raudtee-veofirma EVR Cargo ambitsioonikast äriprojektist: võtta laenu, tellida Venemaa tehastest 35 miljoni euro eest vaguneid ja hakata sealset vagunipõuda ära kasutades neid suurfirmadele välja rentima.

Postimees kirjutas juuli keskel, kuidas ettevõte on 500 vagunit ja konteinerplatvormi juba ära tellinud. Viimase info kohaselt on Cargo kätte saanud 300 konteinerplatvormi, poolvagunid on veel tootmises. Vagunidiil pälvis toona suurt kriitikat reformierakonnalt, kes nüüd, mitu kuud hiljem, on asunud seda uuest ründama.

Täna esitatud arupärimises väidab reformierakond, et nendeni on jõudnud väide, et Venemaalt 200+300 vaguni ostulepingu sõlmis AS EVR Cargo ilma konkursita. «Täpsemalt väljakuulutatud konkurss luhtus ja vagunitehing tehti pärast luhtunud konkurssi oluliselt kõrgema hinnaga kui oli madalaim pakkuja konkursil,» väidavad oravad.

«Konkursil pakuti vaguneid hinnaga umbes 30 000 eurot vagunist, osteti hinnaga 2 400 000 rubla ehk umbes 35 000 eurot vagunist. Lihtne arvutus näitab, et maksti 2 500 000 eurot rohkem, kusjuures konkursil pakkujad ettemaksu ei nõudnud, ostutehing nägi selle aga ette,» seisab arupärimises.

Sellega seoses küsib reformierakond minister Kadri Simsonilt:

1) Kelle otsusel sõlmiti 500 Vene Föderatsioonis kasutusele tuleva vaguni ostulepingud?

2) Kui on olemas AS EVR Cargo nõukogu või üldkoosoleku otsus tehingu sõlmimiseks, siis kas Te saaksite palun need esitada?

3) Kui punktis 2 nimetatud otsuseid ei ole, siis palume selgitada, mis põhjusel sõlmib riigile kuuluva ettevõtte juhatus järelvaveorganite kooskõlastuseta tehinguid, mis ilmselgelt väljuvad tavapärase äritegevuse raamest?

4) Kas Te olete 1000 vaguni ostu toetava äriplaani heaks kiitnud ja kui siis millal? Nõukogu otsus äriplaaniga edasi mineku kohta ütleb, et nõukogu "allub ministri kui üldkoosoleku korraldusele". Kas Te olete selles asjas nõukogule korralduse, juhise või otsuse andnud?

5) Kas AS EVR Cargo nõukogu ja või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on analüüsinud või palunud Välisministeeriumil, Kaitsepolitseiametil ja Välisluureametil analüüsida tehingu võimalikku vastuollu minekut EL sanktsioonidega Venemaa suhtes, tehingu võimalikke poliitilisi riske ja võimalikku mainekahju Eesti Vabariigile?

6) Kui jah, siis palume analüüsi tulemust. Kui ei, siis palume põhjendada, miks sellist, äärmiselt sensitiivset välispoliitiliste mõjudega otsust ei ole vastavalt analüüsitud?

7) Kas vastab tõele, et Teie valitsemisala riigiettevõte on ostnud ilma konkursita ja ilma nõukogu ja üldkoosoleku otsuseta, kuid mõlema vaikival nõusolekul Venemaalt 500 vagunit kõrgema hinnaga kui pakuti konkursil viie ettevõtte poolt? Miks?