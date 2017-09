Hiinast on saanud idufirmade meka

Hiina idufirmad on peamiselt e-kaubandus- ja online-kaubandusettevõtted. «Nende ettevõtete ühe miljardi dollari ja suuremat väärtust on mõjutanud paljuski Hiina keskklassi kasv, kes ostab kaupu ja teenuseid üha rohkem internetist,» ütles CB Insight tehnoloogiasektori analüütik ajakirjale Wired.

«Samal ajal kui enamik Euroopa riike on ettevõtluse koha pealt stagneerunud, on Hiina jõukas, tehnoloogiliselt eesrindlik ja kapitali hiiglasliku sissevooluga,» lisas Stockholmi ärikooli ökonomist Tino Sanandaji.

Economisti hinnangul leidub kolm peamist põhjust, miks Hiina iduettevõtetel on võimalik oma äri kiiresti kasvatada.

Esiteks, Hiina majandus on piisavalt suur, suuruselt teine maailmas, mistõttu on ettevõtetel võimalik suureks kasvada ainuüksi koduturul. Kaasa aitab ka keel ja kultuur, mis on homogeensem kui Euroopas, ja infrastruktuur (näiteks teed ja mobiilvõrguühendused), mis on uued ja suurepärases korras, mitte nagu Ameerikas.

Teiseks, Hiina ostjad on aplad ja riskialtid, mis annab innovaatoritele võimaluse valmistada nutikaid, aga tundmatute brändide tooteid. Hiina mobiiliühenduste ja lairibainterneti turuhõlve on kõrge, mistõttu on idufirmadel lihtne odavalt suurtele turgudele siseneda. Pealegi liigub Hiina pikkade sammudega sularahata ühiskonna poole. Sealne mobiilimaksete maht kasvas eelmisel aastal neljakordseks, 8,6 triljoni dollarini, samal ajal kui Ühendriikides on see vaid 112 miljardit dollarit. See on ka põhjus, miks kasvavad kiiresti finantstehnoloogia (fintech) ettevõtted.

Ja kolmandaks. Riigisektori kontrollitavad ettevõtted alates telekommunikatsioonisektorist ja pangandusest kuni tervishoiuni on ebatõhusad ja klientide suhtes isegi vaenulikud. See võimaldab ambitsioonikatel uustulnukatel välja tulla ärimudelitega, mis seavad kliendid esikohale, kasutades seejuures uusimat tehnoloogiat.