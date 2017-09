Töötajad pagevad Brexiti ministeeriumist

Hiljuti lahkunud kõrge Brexiti ametnik Oliver Robbins on vaid jäämäe tipp kõigist aja jooksul lahkunud töötajatest. Enam kui aastaga on Brexiti osakonna 606 töötajast ära läinud 124 töötajat ehk viiendik, kirjutab Bloomberg.

See viitab tõenäoliselt sellele, et ametnikud ei taha töötada ministeeriumis, mis peab tegelema viimaste aastakümnete ühe tõsisema ja väljakutseterohkema poliitilise protsessiga.

Brexiti ministeeriumi esindaja aga vastas, et vaid väga vähesed on avalikust teenistusest üldse lahkunud ja suurem osa neist on lihtsalt üldise rotatsiooni korras liikunud teistesse ametkondadesse või saanud ametikõrgendust.

Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise protsess kestab endiselt. Täna õhtul algab Brüsselis Brexiti neljas kõnelustevoor, mis kestab neli päeva.

Michel Barnier ja tema meeskond alustavad esmaspäeval oma Briti kolleegidega järjekordset neli päeva kestvat kõnelustevooru.

Briti peaminister Theresa May ütles reedel, et tema valitsus jätkab EL-ile maksete tegemist ja bloki reeglite järgimist kaheaastase üleminekuperioodi jooksul pärast EL-ist lahkumist 2019. aasta märtsis.