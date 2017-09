Rovio IPO üllatus: 18 aastane noormees teenib 40 miljonit

Rovio suurim aktsionär on valdusfirma Trema International Holdings, kellele kuulub 69 protsenti ettevõtte aktsiatest. Trema müüb IPO käigus 18,4 miljonit aktsiat, mille tagajärjel väheneb selle osalus 36,6 protsendini ning müüdavate aktsiate väärtus on ilmselt 200 miljonit eurot.

Seni on Tremat peetud nõukogu liikme Kaj Hedi investeerimisfirmaks. Rovio emissiooniprospektist tuleb aga välja, et Kaj on 60 protsenti investeerimisfirmast jaganud oma kolme lapse vahel – Mikael Hedi (41), Camilla Hed-Wilsoni (34) ja Jonathan Hedi (18) vahel , kirjutab Talouselämä.

Seega on Kaj Hedi osaluse väärtus «vaid» 80 miljonit eurot ning lastele kuuluvad osalused 40 protsenti. See tähendab, et 18- aastasest üliõpilasest Jonathan Hedist saab Soome üks nooremaid miljonäre. Ta on sündinud 1999. aastal.

Rovio aktsiate märkimine lõpeb homme, selle tulemused avalikustatakse neljapäeval, börsil peaks aktsiatega kauplema hakatama reedel. IPO märkimishinnaks ennustatakse 10,88 eurot.