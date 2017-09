Vaata ja võrdle: kui palju erineb sinu palk sama ametit pidava soomlase omast

Möödunud neljapäeval avalikustatud andmete järgi jäävad kõige tavalisemate ametikohtade keskmised kuusissetulekud 2500 kuni 2599 euro vahele, vahendab Helsingin Sanomat. Sellises vahemikus palgasaajaid on Soomes 69 000 inimest. Siia kuuluvad nii meditsiiniõed, lasteaiaõpetajad kui ka ehitustöölised.

Kui kõigi töölkäivate soomlaste palkasid arvestada, tuleb keskmiseks brutokuupalgaks Soomes 3368 eurot, seda suuresti tänu kõrgepalgalistele. Samas jääb 63 protsendil tööl käivatel soomlastel kuusissetulek alla selle.

Tegelik keskmine ehk mediaansisstulek on 3001 eurot kuus. Pool töötavatest soomlastest teenib alla selle, teine pool üle selle. Mediaansissetuleku oli suurim 40-44-aastaste hulgas, kus selle suuruseks on 3267 eurot kuus. 15-19-aastaste hulgas näiteks oli see 2030 eurot kuus ning 20-24-aastaste hulgas 2779 eurot kuus.

Soomes statistikaamet on erinevate ametite sissetulekute arvutamisel arvestanud täiskohaga töötavaid inimesi. Lisaks põhipalgale on arvutuste tegemisel võetud arvesse ka nii ületundide eest teenitud tasusid kui ametikohaga kaasnevaid lisasoodustusi.