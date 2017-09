Sõõrumaa firma võitis tähtsatel hangetel suurimat konkurenti

Eesti Energia poolt Narva elektrijaamade valvamiseks välja kuulutatud viiest turvakonkursist kolme puhul tegi parima pakkumise USS, millega võitis kolmeks aastaks kokku ligi 4,5 miljoni euro suuruse mahuga lepingu. Elektrijaamde valvamisel saab tööd sadakond USSi vormis inimest.

Eesti Raudtee jaamade ja jaamahoonete valvamise kolme aasta pikkuse lepingu maht on ligi 2,4 miljonit eurot. Eesti raudteel osutab USS turvateenust praegugi.

«Praegu on käsil hanke vaidlustamise faas, kuid ma võin kinnitada, et pakkujate tulemused olid väga väikeste vahedega ning alapakkumisest pole põhjust rääkida,» ütles USS Grupi juht Raul Parusk. «Näiteks Eesti Raudtee jaamade valveteenuse hankel oli võitja ja teise koha vahe sajapunktisel skaalal kõigest 0,5 punkti.»

Konkursid sisaldas nii mehitatud valvet kui ka tehnilist poolt ning hindamisel võeti arvesse hinna kõrval ka teenuse kvaliteeti, reageerimise kiirust.

Kumbki riigile kuuluv suurettevõte Eesti Energia ja Eesti Raudtee hangete pole tulemust seni välja kuulutatud, kuid oma näiteks turuliider G4S ei kavatse tulemusi kahtluse alla seada.

«Me ei plaani neid vaidlustada,» ütles G4S Eesti valvedivisjoni direktor ja juhatuse liige Villu Õun. Erinevalt Paruskist toonitas Õun just pakkumisel osalenud ettevõtete poolt esitatud hindade erinevust. «Need hinnavahed olid siiski tuntavad,» selgitas Õun.

«G4S on turvaturul konkurentsitult võimekaim – meil on kiireim reageerimine, ülekaalukalt enim patrulle ja Baltikumi moodsaim juhtimiskeskus. Investeerime ka pidevalt tehnoloogiasse. Iseteenindus, e-Patrull, G4S Login aitavad meie klientidel saada alati vahetu ülevaate neile pakutavast turvateenusest. Oleme kvaliteeti kõige rohkem panustanud. Aga hangetel taandus kõik lõpuks ikka hinnale.»

G4S avaldas soovi, et edaspidi hakataks turvahangetel hindama turvatöötajale makstavat palka, mida ag praegu ei tehta. «Vastasel juhul riskitakse sellega, et pakkujal tekib kiusatus ajada läbi odavaima tööjõuga. See omakorda mõjutab otseselt teenuse kvaliteeti,» rääkis Õun.

„Kuni turvatöö eest makstavat tasu hangetel ei hinnata, siis pole ka osadel pakkujatest suurhangetel edu loota. Hoidmaks olemasolevaid ja värbamaks uusi töötajaid on vaja palku veelgi tõsta, mis omakorda mõjutab turvateenuste hinda.»