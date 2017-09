Transpordifirmad: kõrge kütuseaktsiis on röövinud 50 miljonit eurot maksutulu

Eesti transpordisektori liidud märgivad riigikogu rahandus- ja majanduskomisjonidele esitatud ühisavalduses, et veonduse ja transpordi sektor on riigi otsuste tõttu kaotanud konkurentsivõime ja pole enam jätkusuutlik ning et käesoleva aastaga on Eesti asemel naaberriikides tangitud ligi 100 miljonit liitrit kütust.

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA), Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA), Autoettevõtete Liit (AEL) ja Eesti Õliühing (EÕÜ) paluvad ühisavaldusega komisjonides arutluse alla võtta Eesti veonduse ja transpordi olukord, mis praeguses maksu- ja majanduskeskkonnas ei ole jätkusuulik ning ei suuda enam konkureerida naaberriikide tunduvalt soodsamate tingimustega.

Kõrgete aktsiiside tõttu on liitude hinnangul käesoleva aasta jooksul Eesti asemel välisriikides tangitud hinnanguliselt 100 miljonit liitrit kütust. Juba järgmisel aastal tõuseb see liitude hinnangul 130-160 miljoni liitrini. See tähendab 49 miljonit eurot riigile kaduma läinud maksuraha käesoleval aastal ning liitude hinnangul kuni 79 miljonit eurot tuleval aastal.

Ühisavaldusega soovitakse, et riik taastaks Eesti veondussektori konkurentsivõime. Esimeseks sammuks peaks liitude hinnangul olema kütuseaktsiisi määra langetamine, et väheneks ebavõrdsus naaberriikide veoettevõtetega võrreldes. Alternatiiviks on maksuerisuse või -tagastuse kehtestamine veoettevõtetele.

Samuti soovivad liidud, et pandaks paika mehhanismid, mis suudaks reaalselt tagada, et teekasutustasu ei võetaks ainult Eesti ettevõtjatelt, vaid seda hakkaksid reaalselt tasuma ka välismaised Eesti teede kasutajad.