Augustitormid tekitasid 10 aasta suurimad varakahjud

Kolmandik eluasemetega toimunud kahjudest olid tingitud veeavariidest, 20 protsendil juhtudel oli tegu tormikahjudega ning 14 protsendil koduse vara elektrikahjudega, teatas If.

If Kindlustuse varakahjude grupijuhi Piret Jõhviku sõnul on tormid viimasel ajal kõikjal maailmas teinud suurt laastamistööd ja ka Eestis on viimase kahe aasta tormide poolt põhjustatud kahjud märkimisväärsed.

Augustis küündis suurim loodusjõududest tingitud kahju 32 000 euroni, kui tugev tuul lõhkus ühes majapidamises kolme hoone katused ja kasvuhooned.

Keskmine tormikahju eluasemele on aga paar tuhat eurot näiteks tuule poolt räsida saanud katuse parandamiseks, kuid äikese tõttu süttinud maja taastamiseks võib kuluda ka paarsada tuhat eurot.

Augustis maksis If Kindlustus oma klientidele 2518 kahjujuhtumi eest 2,8 miljonit eurot hüvitisi. Suurimad augusti väljamaksed olid kasko- ja liikluskahjudes, kus If korvas vastavalt 1,2 miljoni ja 686 000 euro eest kahjusid. Varakahjusid hüvitas If augustis 844 000 euro ulatuses.

Suurim väljamakse oli augustis 151 804 eurot, põhjuseks õnnetus veose transportimisele. Suurim kaskokindlustusmakse oli 32 416 eurot, kuna klient kaotas sportauto roolis auto üle kontrolli ja sõitis vastu betoonposti.

Salva Kindlustus maksis augustis klientidele ligi 780 000 eurot hüvitisi. Varakahjude väljamaksed küündisid 120 000 euroni, mida on kolmandiku võrra enam kui möödunud aastal samal ajal, teatas ettevõte septembri keskel.

Ettevõte märkiski, et augustile tavapäraselt registreeriti neile hulgaliselt tuulest ja tormist põhjustatud kahjusid, mis olid seotud purunenud katustega ning langenud puudega. Mitme juhtumi puhul tekitas kahju ülimalt tugev rahe, mis lõhkus telke ja varjualuseid.