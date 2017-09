Rehe: kontroll rahapesu üle oli olemas

Äripäev kirjutas reedel, et Danske Bank laiendab Eesti harus võimaliku rahapesuga seotud uurimist, kuna praeguseks on selge, et siinsetes kontrollisüsteemides ja järelevalves olid tõsised puuduse.

«Danske Grupi ja Danske Eesti rahapesu vastu võitlemise kontaktisikud kohtusid regulaarselt, kusjuures sõltumatuse põhimõtet järgides suures enamuses Danske Eesti juhtkond ei osalenud nimetatud kohtumistel,» kirjutas Rehe selgituses.

«Danske Grupi AML üksuse tellimisel teostati 2014 aasta märtsis rahvusvahelise audiitorfirma KPMGpoolt Danske Eestis toimivate rahapesuvastaste protseduuride vastavuse analüüs rahvusvahelistele standarditele. Analüüsiti vastavust 108 rahvusvahelisele standardile. Esile toodi 17 keskmise mõjuga erisust, mille Danske Eesti likvideeris järgneva 6 kuu jooksul,» lisas Rehe.

