Britid keelduvad Brexiti-arvet maksmast

Ajaleht Times teatas sellest laupäeval «Brüsseli allikatele» viidates, kuid Davis ütles BBC televisioonile, et «nad mõtlesid selle välja.»

Ta lisas, et ei hakka tegelikku arvu välja käima, kuid «meil on üsna konkreetne idee, kuhu me sellega läheme.»

Davise sõnul on Euroopa Liidul nõue, et Suurbritannia maksaks raha ka ühenduse tulevasse pensionikatlasse «pehmelt öeldes vaieldav.»

«Viimati vaatasime me kõik rida-realt läbi ja vaidlustasime nii mõnegi asja seadusliku aluse ning kavatseme seda jätkata.»

Briti peaminister Theresa May tutvustas reedel Euroopa Liidust lahkumise kaheaastase perioodi tegevuskava. 2019. aasta märtsini, mil Suurbritannia peaks ametlikult Euroopa Liidust lahkuma, jätkatakse suuresti ühenduses kehtivate reeglite järgi.