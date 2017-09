12 euro eest ostetud Harry Potteri raamat müüdi oksjonil 68 000 euroga

Võlurpoisi raamatute esimene osa müüdi 81 250 dollariga (68 000 eurot), raamatu originaalhind oli 10,99 naela (12 eurot). See on esimene autogrammita raamat, mis romaanivaldkonnas nii suure summa eest müüdud on, vahendab ERRi uudisteportaal.

Tegemist oli ühega 500 raamatust, mille Bloomsbury kirjastus 1997. aastal avaldas. Raamatu ostis Suurbritannia kollektsionäär, kes hoidis teost nende aastate jooksul laitmatus korras.

Raamat müüd Dallases haruldaste raamatute Heritage Auctions oksjonil. «Harry Potter ja tarkade kivi» lõi eelmise rekordi, milleks oli 60 000 dollarit, rohkem kui 30 protsendiga.