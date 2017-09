Ameeriklasi on tabanud viimsepäeva ostuhullus

Seepärast valmistuvad paljud veetma aega varjendis ja koguvad selle tarbeks kõike vajalikku, vahendab Reuters.

Viimastel nädalatel on hirmsa hooga kasvanud näiteks külmutatud toidu ja gaasimaskide müük. Inimesed tahavad olla valmis katastroofiks, olgu see siis looduslik või inimeste tehtud.

Inspiratsiooni taolisteks mõteteks on viimastel nädalatel olnud küllaga: orkaanide tekitatud tulvaveed jätsid paljud abitusse olukorda, Mehhikos jäid inimesed maavärinate tõttu rusude alla lõksu, Põhja-Korea katsetab tuumapomme ja laseb rakette.

«Viimased kuus nädalat on meil väga kiire olnud,müük on praktiliselt üle öö kolmekordistunud,» rääkis veebipoe My Patriot Supply asejuht Keith Bansemer, kes kaupleb just keerulistes oludes ellu jäämiseks vajaliku kraamiga.

«Kõik algas, kui Põhja-Korea tulistas välja raketi, mis on suuteline jõudma USA territooriumile. Orkaanid ja kaks maavärinat Mehhikos suurendasid müüki Californiast ja Cascadiast loodes,» lisas ta

David Yellin, kes ka katastroofiks valmistub, ootab enda sõnul suur maavärinat Californias. 31-aastane politseinik on varunud piisavalt toitu, et koos kihlatu ja nende kahe koeraga kuu aega hakkama saada. Kui peaks tekkima aga vajadus kodus põgeneda, on neil valmis pandud seljakotid.

Roman Zrazhevskiy, kes kaupleb samuti ellu jäämiseks vajalikuga, kinnitas, et müük on viimase paari kuuga kasvanud 7000 protsenti ning gaasimaskid kaovad lettidelt nagu soojad saiad. Ta valmistub ka ise katastroofiks, Zrazhevskiy kinnitusel on tema suurimaks hirmuks USA majanduse kokku varisemine suure võlakoorma all.

«Gaasimaskid, mul on neid küllaga,» rääkis maailmalõpuks valmistuv 62-aastane Jerry McMullin, kes varem töötas riskianalüütikuna ning nüüd on pensionieaks ehitanud endale kodu, mis sobib elamiseks ka tuumasõja ja bioloogilise relva rünnaku korral.

Tema peab suurimaks ohuks Põhja-Koread, samas kardab ta ka poliitilist ebastabiilsust Washingtonis.

«Ma ei ole paranoiline, tahan lihtsalt valmis olla, kui põrgu lahti läheb,» rääkis McMullin, kellel on oma veepuhastussüsteem ja päikesepaneelid elektri tootmiseks.