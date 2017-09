Sakslased hakkavad Antarktikas toitu kasvatama

Antarktika lõputute talvede tõttu on sealt väljas toidu kasvatamine keeruline. Teadlaste toiduvarud on seni kohale toodud mõned korrad aastas laevade ja lennukitega, vahendab Business Insider.

Taimekasvatus Antarktikas / Eden-ISS

Toidukraam hakkab kasvama kasvuhoones Neumayer III polaarjaamas ning peaks juba järgmise aasta veebruarist detsembrini uurijaid värske toidukraamiga varustama.

Toidu kasvatamine Antarktikas / Eden-ISS

Eden-ISS nimeline farm hakkab tööle merekonteineris, kus kliima on sätitud taimedele sobivaks. Päikesevalguse asemel peavad taimed leppima aga LED-tuledega. Saksamaa kosmosekeskuse insenerid on nõuks võtnud seda aga muuta. Eden-ISSi suurem ambitsioon on luua tehnoloogiaid, mis võimaldaksid taimi kasvatada ka avakosmoses.