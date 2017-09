Ta oli seda väärt

Bettencourt oli L’Oreali asutaja Eugéne Schuelleri ainus tütar ning talle kuulus kolmandik ettevõtte aktsiatest. Bettencourti eluajal kasvas ettevõte väikesest juuksevärvivalmistajast maailma suurimaks ilutoodete kontserniks, kuhu kuulub 34 brändi, mida müüakse 140 riigis. Eelmisel aastal oli kontserni käive 25,8 miljardit eurot, puhaskasum oli 3,65 miljonit eurot.

Liliane Henriette Betsy Schueller sündis 21. oktoobril 1922 Pariisis. Tema ema suri vara, kui ta oli viiene, ning ta jäi isa hoole alla. Bettencourt kirjeldas oma isa töönarkomaanina, kes tõusis igal hommikul kell neli. 15-aastaselt saadeti tüdruk tööle ühte L’Oreali vabrikusse.

Bettencourti isa suri 1957. aastal, mille järel läks kontroll ettevõtte üle temale. Bettencourt hakkas nõukogu liikmeks, kuid ettevõtte juhtimisel oli tema roll pigem passiivne.

1963. aastal läks L’Oreal börsile, ehkki kontroll jäi endiselt Bettencourtile. 1974. aastal pärast Prantsusmaa valimisi, kartes, et ettevõte võidakse natsionaliseerida, vahetas ta peaaegu poole talle kuulunud osalusest kolme protsendi Nestlé osaluse vastu.

Kogu oma elu jooksul hoidis Bettencourt madalat profiili ning suhtles meediaga haruharva. Ühe vähestest intervjuudest andis ta Prantsusmaa kirjandusajakirjale L’Egoiste 1988. aastal.

«Sõprus, elurõõm, teadmised, tervis. Ma ütleksin, et need on asjad, mis on kõige väärtuslikumad,» ütles naine. Samas intervjuus arutles ta selle üle, kas teda armastatakse tema raha pärast.

«Minul seda muret ei ole,» sõnas ta kindlalt.

Avalikkuse tähelepanu keskpunkti sattus ta aga 2007. aastal seoses oma suhtega tuntud kirjaniku, näitleja ja seltskonnafotograafi François-Marie Banierʼga, kellega ta oli tutvunud sellesama L’Egoisteʼi artikli valmimise ajal.

Bettencourtil tekkis 25 aastat noorema Banierʼga, keda paljud peavad gigoloks, sõprus ja temast sai viimase väga helde toetaja. Hinnanguliselt sai Banier Bettencourtilt kokku 1,3 miljardit eurot. Kingituste seas olid kindlustuspoliisid 253 miljoni euro väärtuses 2003. ning 262 miljoni euro väärtuses 2006. aastal. Lisaks 11 kunstiteost koguväärtusega 20 miljonit eurot, teiste hulgas Picasso, Matisseʼi ja paljude teiste taieseid, aga ka lihtsalt raha ning ilmselt ka üks Seišellide saar.

Mõni kuu pärast Liliani mehe, Prantsusmaa konservatiivse poliitiku Andre Bettencourti surma esitas nende ainus tütar Françoise Bettencourt-Meyers hagi Banier’ vastu, süüdistades viimast Bettencourti füüsilise ja vaimse nõrkuse ärakasutamises. Kohus algas 2009. aastal, aga protsess katkes mitu korda ning jõudis lõpufaasi alles 2015. aastal.

Kurt ja dementne Bettencourt kohtuistungitel ei osalenud, aga kohtusse tunnistajateks kutsutud teenijad ja arstid kinnitasid, et Banier oli manipulaator, kes kasutas rohtude mõju all olevat haiget inimest lihtsalt ära.

«Härra Banierʼ taktikaks ei olnud mitte üksnes «jaga ja valitse», vaid «lõhu ja hävita». Tema eesmärk oli hävitada meie perekond. See oli programmeeritud lõhkumine,» ütles Françoise Bettencourt-Meyers Bordeauxʼ linna kohtus.

2015. aasta mais mõistis kohus Banier’ süüdi ahistamises ja rahapesus ning saatis ta karistuseks kolmeks aastaks vangi. Lisaks pidi ta maksma tekitatud kahju hüvituseks 173 miljonit eurot.