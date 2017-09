Hella hingega venezuelalased ei taha ka näljahädas jäneseid süüa

Majandusraskustest räsitud Venezuelas on toiduga lood kehvasti. 12 protsenti lastest kannatavad alatoitumuse käes. Nii on riigi sotsialistist president Nicolás Maduro tulnud välja kavala plaaniga. «Jäneseplaani» kohaselt jagatakse vasemetele kogukondadele jänesepoegi, kes kasvades ja kosudes võiksid elanikele pakkuda valke ja kaloreid, mis toidust muidu saamata jäävad, kirjutab the Economist.

Riigi põllumajandusminister Freddy Bernal jagas hiljuti laiali esimese portsu jäneseid puudust kannatavatele kogukondadele.

Economisti hinnangul on see Maduro plaanidest üks mõistlikumaid. «Nad paljunevad nagu jänesed,» kirjeldas president kava toidupuudusega võitlemiseks. Sel ajal kui poest saavad otsa või, leib ja muud tähtsad toidukaubad, sest hindu kontrollitakse ja väliskaubandus kiratseb, paljunevad jänesed edasi, sest neil on turujõududest ükskõik.

Kogu plaanil on aga ainult üks kitsaskoht. Nimelt selgus, et värsked jäneseomanikud on loomadele nimed pannud, võtavad lontkõrvad ööseks kaissu magama ja seovad mõnele ka lehvi pähe. Armsate lemmikute söömisele ei taha aga enamik mõelda.

«Inimesed peavad aru saama, et jänes ei ole mitte lemmikloom, vaid kaks ja pool kilo liha, kus on palju valku ja vähe kolesterooli,» kurtis Bernal seepeale riigitelevisioonis.