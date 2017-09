Londoni linnapea sõnul on Uber tegevusloa kaotuses ise süüdi

«Ma mõistan igati Uberi juhte ja kliente, kes selles otsusest on mõjutatud, kuid nene viha peaks tegelikult suunatud olema Uberi enda vastu,» ütles linnapea.

Londoni transpordiamet ei uuenda Uberi tegevuslitsentsi pärast selle aegumist 30. septembril, tuues põhjusena välja küsimused ohutuse üle.

«Londoni transpordiamet jõudis järeldusele, et Uber London Limited ei vasta taksoteenuse operaatori litsentsi tingimustele,» teatas amet.

Amet lisas avalduses, et Uber on välja näidanud vastutuse puudumist, mille tõttu võib ettevõtte tegevus olla potentsiaalselt ohtlik inimeste tervisele ja ohutusele. Amet tõi muu hulgas välja Uberi suhtumise tõsistest seaduserikkumistest teatamisse ja tarkvara kasutamise, mille eesmärgiks on võimuesindajate vältimine.

«Oleks vale anda Uberile tegevusluba, kui on võimalus, et see kujuab ohtu londonlaste turvalisusele ja julgeolekule,» lisas linnapea.