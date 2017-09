Nord Stream küsib Soomelt gaasitrassi ehituseks luba

1200 kilomeetri pikkune gaasijuhe Nord Stream 2 on kavas ehitada Soome majandusvetesse ning see peaks valmima 2019. aasta lõpul, vahendas Yle.

Samaaegselt taotleb Nord Stream luba ka teistelt riikidelt, mille majandusvetesse on gaasitrass kavandatud. Need riigid on Venemaa, Taani, Rootsi ja Saksamaa.

Balti riigid ja Poola on projekti vastu, sest leiavad, et tegemist on Venemaa geopoliitilise projektiga. Negatiivselt suhtuvad projekti ka Taani ja Rootsi.

Soome peaminister Juha Sipilä ütles neljapäeval Peterburis, et Soome suhtub antud küsimusse neutraalselt ja arutab projekti ökoloogilisest aspektist.

Nord Stream AG on registreeritud Šveitsis ning selle aktsiate kontrollpakk kuulub Gazpromile. Samuti on osanikeks lääne energiafirmad Engie, OMV, Shell, Uniper ja Wiintershall.