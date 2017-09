Turismiatraktsioon hiinlastele: õhtu soome perekonnaga

Umbes 50 perekonda Lappeenrantast on avaldanud soovi hiinlasi vastu võta. Reisiagent David Lai Hong Kongist kinnitas, et hiinlastele on taoline võimalus kindlasti väga põnev, vahendab Yle.

Ennekõike tahavad hiinlased külastada neid, kes elavad ühepereelamus keset loodust, et nii soomlaste looduslähedaste eluviisidega tutvust teha.

«Pakume külalistele mustikakooki ja süütame kaminas lõkke. Taolise ilmaga teeksime seda nii kui nii,» rääkis Mirka Rahma, kes on juba hiinlasi oma kodus võõrustanud.

Reisiagentide kinnitusel on kõige olulisem siiras kontakt võõrustajate ja külaliste vahel.