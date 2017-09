Maailma jõukaim naine hoiab omaette

L´Oreali 64-aastasest pärijannast Francoise Bettencourt Meyersist sai sel nädalal maailma rikkaim naine, kui 94-aastaselt suri tema ema Liliane Bettencourt. Francoise Bettencourt Meyers ei naudi aga säravat seltsielu sugugi sellisel määral nagu tema ema ning eelistab pigem omaette olemist, vahendab Bloomberg.

Ta mängib päevas tunde klaverit ning on kirjutanud kaks raamatut: viieköitelise uurimuse Piiblist ning ülevaate Kreeka jumalate põlvnemisest.

«Ta elab omas maailmas,» kommenteeris perekonnast raamatu kirjutanud Tom Sancton. Viimase kinnitusel tundis Bettencourt Meyers ennast juba väikse tüdrukuna väga jõukate inimeste seltskonnas ebamugavalt ning seepärast piirab ta oma suhtlusigi lähimate sugulastega.

Eraldatuses elamine on aga keeruline, kui silma tuleb peal hoida Euroopa suuruselt neljandal varandusel. Perekonnale kuuluva ettevõtte Tethys kaudu kuulub talle nüüd 33 protsenti L´Orealist.

23 protsenti kosmeetiktootjast kuulub aga Šveitsi toiduainetootjale Nestle ning kuulujuttude kohaselt kavatseb perekond aktsiaid tagasi osta.

Bettencourt Meyers on aga kinnitanud, et L´Orealis suuri muutusi ei tule. Miljardärist pärijanna on ettevõtte vastu üles näidanud oluliselt vähem huvi kui tema ema, vaatamata kahele aastakümnele ettevõtte nõukogus.

Bettencourt Meyersil oli oma emaga ka keeruline ja vastuoluline suhe. Pärast oma isa, prantsuse konservatiivsete vaadetega poliitiku Andre Bettencourt´surma 2007. aastal, käis ta pikalt emaga kohut. Nimelt väitis Bettencourt Meyers, et ema ei ole vaimselt suuteline ise otsuseid langetama. 2011. aastal sai Bettencourt Meyersist ja tema kahest pojas Bettencourti eestkostjad.