Valgamaalase asemel hakkab peagi ilmuma mahukam Lõuna-Eesti Postimees

«Uus leht hakkab ilmuma Postimehe vahel kolmes maakonnas – Põlvamaal, Võrumaal ja Valgamaal,» ütles Eesti Meedia printmeedia arendusjuht Margus Mets BNS-ile. «Sarnane mudel on kasutusel Tartus ja Tartumaal. On Postimees ja selle vahel ilmub Tartu Postimees.»

Novembrist ilmuma hakkavat lehte on Metsa sõnu võimalik ka eraldi osta. «Tänased Valgamaalase lugejad saavad ka aastast 2018 selle lehe eraldi ja kõik neid huvitavad Valgamaa teemad on seal sees. Lisaks nad saavad boonusena ka naabermaakonna uudised,» rääkis Mets.

Uue lehe tiraaž hakkab olema 6000 eksemplari või veidi rohkem ja selle toimetus hakkab kajastama kolmes maakonnas toimuvat, rääkis Mets. «Kuna meil on üle kuu aja aega, siis me inimeste otsimisega tegeleme ja oleme üht-teist põnevat leidnud, aga jah, ajakirjanikega kaetakse kõik kolm maakonda. See ei ole pelgalt Valgamaalase nimevahetus, vaid ka sisu täieneb.»

«Uus leht hakkab ilmuma paberil Postimehe vahel kolm korda nädalas ja veebis seitse korda nädalas. See on meie eripära ja teist sellist väljaannet piirkonnas ei ole,» ütles Mets. «Täna sellist Lõuna-Eestit katvat veebi ei ole.»

Valgamaalase toimetusest Metsa sõnul keegi muudatustega seoses lahkumas ei ole ja Valgamaalase tellijad saavad ka edaspidi oma lemmikajakirjanike lugusid lugeda. Ajalehe peatoimetajana jätkab Sirli Homuha, lisas ta.

Metsa sõnul on reklaamimüük uuele lehele juba alanud ja huvi on olnud üllatavalt suur. «Ettevõtjate jaoks on Lõuna-Eesti üks tervik ja varem ei ole neil olnud võimalik reklaami ühest kohast saada, et regiooni sellises ulatuses katta.»

Valgamaalane on Eesti Meedia väljaanne ja selle tiraaž oli augustis 2600 eksemplari. Põlvamaal ja Võrumaal Eesti Meedial maakondlike väljaandeid senini ei ole. Võrumaal ilmub kolm korda nädalas Võrumaa Teataja, tiraažiga 3600 eksemplari ja Põlvamaal Põlva Koit.

Eesti Meedia kontserni kuulub ka uudisteagentuur BNS.