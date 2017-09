Soome minister: Tallinna-Helsingi tunnel on erarahastusega võimalik

«Oleme avatud ja positiivselt meelestatud erarahastusele. Meile on tähtis, et Soome kauba- ja inimestevedu kaalutaks üleriiklikult, et süsteem oleks terviklik,» rääkis Berner Helsingin Sanomatile.

Berneri sõnul on iseenesest mõistetav, et tunneli rajamiseks on vaja rohkem rahastust kui riigieelarved või Euroopa Liit pakkuda suudavad. Esialgsel hinnangul läheks tunnel maksma ligi 9 kuni 13 miljardit eurot.

Samas rõhutas Berner, et on tähtis projektiga edasi liikuda, kuna see on tähtis Soome logistilise positsiooni parendamiseks.

«Kui meil oleks raudtee-ühendus üle Läänemere Euroopaga, ei oleks Soome enam saar või iseseisev koht. See on tähtis nii konkurentsivõime kui kauba- ja reisiliikluse jaoks,» märkis minister.

Eile kirjutas Helsingin Sanomat, et lisaks ametlikule uurimisele Tallinna-Helsingi tunneli kohta kogub Angry Birdsi looja Peter Vesterbacka rahvusvahelist rahastust tunneli rajamiseks. Tema plaani kohaselt läheks tunnel läbi Espoo Helsinki-Vantaa lennujaama ning seda rahastaksid suuresti hiinlased.